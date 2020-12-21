(شاهد).. رسالة منة شلبي للنساء

أعربت النجمة منة شلبي، عن دعمها للنساء، برسالة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وطالبتهن فيها بأن يتحررن من قيود مشاعرهن. اقرأ أيضا.. منة شلبي: العمل مع محمد هنيدي في النمس والإنس ممتع ونشرت منة صورة لها بالأبيض والأسود تظهر فيها مرتدية قميص أبيض، وعلقت عليها قائلة: "عزيزاتي النساء، لا يجب أن تظهرن بشكل مثالي طوال الوقت. هذا ليس حقيقي أو صحي". والأسود تظهر فيها مرتدية قميص أبيض، وعلقت عليها قائلة: "عزيزاتي النساء، لا يجب أن تظهرن بشكل مثالي طوال الوقت. هذا ليس حقيقي أو صحي". وتابعت : "كونوا على طبيعتكن بشكل كامل، أعترفن بكل مشاعركن. يجب عليكن الإحساس من أجل التعافي". أعترفن بكل مشاعركن. يجب عليكن الإحساس من أجل التعافي". الجدير بالذكر أن أخر أعمال منة شلبي شاركت إحدى حلقات مسلسل "نمرة إتنين" الذي تم عرضه عبر منصة شاهد vip. كما تستعد قريبًا لعرض فيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة، والذي تتشارك في بطولته مع محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، صابرين وبيومي فؤاد.

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