محمد دياب يعلن عن طرح أحدث أغنياته .. الليلة

أعلن النجم محمد دياب، عن طرح أحدث أغنياته الجديدة وتحمل عنوان "يا دماغي"، وذلك مساء اليوم عبر قناة شركة مزيكا علىYoutube، حيث شارك متابعيه بصورة البوستر الرسمي للأغنية، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .

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وعلق دياب علي البوستر قائلاً:"استنوا انهاردة أغنيتي

الجديدة #يا_دماغي علي قناة مزيكا".



"يا دماغي" كلمات مصطفى حسن، ألحان سامح كريم، توزيع إلهامي دهيمة.

يذكر أن الفنان محمد دياب، قد شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي بأكثر من عمل، وأبرزهم مسلسل "الاختيار"، من بطولة الفنان أمير كرارة، محمد عز، أحمد صلاح حسني، محمد رجب، أحمد

العوضي، دينا فؤاد، أحمد خالد صالح، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

كما شارك دياب في مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف ‏زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي‎.