آخر ابتكارات الحجر المنزلي.. صور لـ”بيجامة” خاصة باجتماعات الأونلاين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 4:40 مساءً

مع مرور عام على انتشار جائحة كورونا، حاولت الشركات والمؤسسات التعليمية المحافظة على الحد الأدنى من التفاعلية بين العاملين من خلال اجتماعات الأونلاين عبر تطبيقات عدة كان أبرزها (زووم – تيمز….)

وخلال هذه التجربة الجديدة، عانى الكثيرون من ارتداء ملابس العمل خلال فترات البث المباشر، في حين شعر الكثيرون بالغرابة عند ارتداء ملابس النوم الخاصة بهم في الاجتماعات الإفتراضية.

وللتغلب على تلك النقطة، قدمت شركة “Aoki” اليابانية الحل المناسب للجميع.

وفي التّفاصيل، فقد ابتكرت شركة “Aoki” ملابس تشبه البدلة الرسمية من جهة والبيجاما من جهة أخرى إذ إنّها مصممة من أقمشة قطنية مريحة، ومن الجيوب والأزرار، وتبدو وكأنها سترة عمل رسمية.

وتهدف هذه الملابس الجديدة إلى تسهيل حياة الموظّفين الّذين يحتفظون بقواعد لباس الشركة حتى عند العمل عن بعد.

وتعمل شركة “أوكي” اليابانية على تسويق البدلات بألوان عديدة كالبيج والأسود والرمادي للرجال والنساء العاملين من المنزل، وحددت سعر بيع البدلة عبر متجرها الإلكتروني بـ 4990 يناً، أي 48 دولاراً.