شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يطرح أغنية الجديد "يا دماغي" ويعود للغناء بعد غياب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان دياب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتي انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات. وتقول كلمات الأغنية: الدوا بينفع مع انه مر..والسكر حلو بس بيضر امسكوا فى اليومين اللى حلتكوا.. لو حتى كسرتوا ساعات بيتكوا..بردو الوقت هيمر يادماغى خدى راحه ليزيد الهم و يتمكن..مشاكلنا عايزة جراحة مش نافع ليها مسكن خدى م الليله اجازتك و النبى غيرى ف سياستك..الناس مابقتش معادن كل اللى بصادفه بلاستك خدى م الليله اجازتك و النبى غيرى ف سياستك..اشترى اجدعها تخين لو عدتله كام استك يادماغى اشترى نفسك انشا الله بالتقسيط..ده الفرح شح سوقه و الحزن بالعبيط ماكفايه بقى تلطيش و مرمطة و تخبيط..يادماغى اشترى نفسك انشا الله بالتقسيط ده الفرح شح سوقه و الحزن بالعبيط..كفايانا بقى تلطيش و مرمطة و تخبيط

دياب وفى سياق آخر يشارك دياب فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ونجلاء بدر، وفردوس عبد الحميد وادوارد وأحمد مالك وأحمد داش، وريم سامى، ومحمد جمعة، وعماد زيادة، وليال عبد الخالق ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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