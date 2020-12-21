شكرا لقرائتكم خبر عن أولى ورش المهرجان القومي للمسرح المصري عن الماكياج والتنكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم أولى أيام الورش التدريبية وبدأت بـ "ورشة المكياج والتنكر" مع المدرب إسلام عباس والتي تقام ضمن برنامج المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 13 «دورة الآباء» خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 4 يناير 2021.

بدأت الورش بعمل لقاءات مع المتدربين للتعريف بأنفسهم ولماذا اختاروا ورشة المكياج والتنكر؟ وسألهم المدرب عما يرغبون في معرفته والتدريب عليه خلال الورشة ؟ وما هي مهاراتهم وخبراتهم السابقة ؟

وأكد الفنان إسلام عباس خبير الماكياج ومدرب الورشة على أن الورشة تستهدف التعريف بفن المكياج المسرحي على وجه الخصوص، وكيفية توظيفه في العمل المسرحي من خلال الشخصيات، منوهًا على أهمية تعميق العلاقة بين الممثل وفنان المكياج حتى يتثني لفناني المكياج وضع اللمسات الفنية للشخصية المراد تأديتها مع الممثل، إذ أن المكياج الخارجي ما هو إلا مكملاً للمكياج الداخلي للممثل والذي يظهر في النهاية على خشبة المسرح.

اسلام عباس: الورشة تستهدف التعريف بفن المكياج المسرحي على وجه الخصوص

وتابع "عباس" أن الورشة والتي تستمر لمدة خمسة أيام تستهدف عمل معرض فني سيقام في آخر أيام المهرجان، وسيكون هذا المعرض من نتاج المدربين بالورشة وهي أعمال فنية تُجسد الشخصيات المسرحية المصرية "الآباء" والتي تحتفي بهم دورة هذا العام، مشيرًا إلى أن العمل مع المتدربين لإخراج المعرض سيستمر بعد مدة انتهاء الورشة.

وأوضح الفنان اسلام عباس أن الورشة ستشتمل على شقين أولها الشق "النظري" والآخر الشق العملي وهو الجزء الذي سيقوم فيه المتدربين بالعمل بأنفسهم، لايجاد الحلول المناسبة لاستخدام أدوات المكياج وكيفية تطوعيها لتناسب الشخصية، إذ أن أهم الإشكاليات التي تقابل فناني المكياج هي توفير الخامات الاحترافية التي يمكن استخدامها بشكل أمن على الممثل.

كما ستتناول الورشة تقديم نبذه عن فن المكياج وتعريفه ومتى بدأ ظهور هذا الفن ؟ و ما هو فن صناعة الشخصية على مر العصور، بالإضافة إلى التعريف بالأدوات المستخدمه في المكياج سواء الأدوات البديلة أو الأدوات الاحترافية، وكيف يقوم فنان المكياج والمخرج بابتكار وصياغة هذا الشكل الخارجي للمثل وتوظيفه في العمل الدرامي، وعلاقة فن المكياج بالفنون الأخرى مثل "الديكور، والأزياء، والإضاءة، والموسيقى".

يذكر أن ورشة المكياج تقام خلال أيام الفترة من 21 وحتى 25 ديسمبر الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة من الساعة الـ 10 وحتى الثانية ظهرًا.

وجدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 13 «دورة الأباء» ينظم أربعة ورش مسرحية خلال فترة المهرجان ومنها ورشة الارتجال مع الفنان أحمد مختار لمدة أربعة أيام ، وورشة الإلقاء المسرحي مع الفنان خالد عبد السلام لمدة خمسة أيام، وورشة الحكي مع الفنان محمد عبد الفتاح "كالابالا " لمدة ثلاثة أيام، وورشة فن المكياج والتنكر مع الفنان إسلام عباس لمدة 5 أيام" وتقام الورش بالمجلس الأعلى للثقافة بالأوبرا.