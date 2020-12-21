شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين: والدتى معندهاش كورونا وبخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، الأخبار التي ترددت عن إصابة والدتها الفنانة القديرة شهيرة بفيروس كورونا قائلة في تصريحات لـ"الخليج 365" إن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ووالدتى بخير لا تعانى من أى أعراض كورونا وتتمتع بصحة جيدة.

وحرصت الفنانة رانيا محمود ياسين مؤخرًا، على توجيه الشكر لوزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم، بعد تكريم والدها الفنان الراحل محمود ياسين في المسرح القومي أمس، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، تظهر من خلالها وهى تتسلم الجائزة على المسرح.

وكتبت مؤخرًا رانيا محمود ياسين فى تعليقها على الصور: "تكريم أبي الغالي في المسرح القومي اليوم شكرًا جزيلاً لوزارة الثقافه شكرًا جزيلاً لوزيرة الثقافة السيدة إيناس عبد الدايم وشكرًا لإدارة المسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي وشكرًا للبيت الفني المسرح بقيادة الإسماعيل مختار ورئيس قطاع إنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال".

وكانت قد أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سعادتها عقب إطلاق اسم والدها الفنان الراحل محمود ياسين على شارع طرح البحر2 في محافظة بورسعيد تكريما له، حيث إنه واحد من أبناء المحافظة، كما تقدمت بالشكر إلى المحافظ والأهالى.

ونشرت مؤخرا رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بموقع فيس بوك، صورة للافتة شارع محمود ياسين، طرح البحر 2 سابقا، وعلقت:" شكرا لسيادة المحافظ لواء عادل الغضبان وشكرا لأهالي بورسعيد الكرام لتكريم ابنهم البار العاشق لمدينته بورسعيد النجم محمود ياسين الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين والشهداء".