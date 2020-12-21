شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالية بينيديتا تغني 3 دقات بـ الإسبانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغنية "3 دقات" وصفها النجم أبو بـ"رحلة حب" خرجت منها الأغنية، بداية من وضع الكلمات مرورًا بحماس الفنانة يسرا للمُشاركة، وكذلك تبني نجيب ساويرس للمشروع، وتوجيهه لتصويرها، فضلًا عن الفنانين المُشاركين في الكليب.

"3 دقات" لاقت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وحرص شباب كثيرون من دول مختلفة، على تقديمها في شكلٍ جديد، حيث إن هناك نسخ عدة، منها باللغة الكورية والصينية، والجديد الآن باللغة الإسبانية.

فقد التقت الفنانة الإيطالية بينيديتا بارافيا المعروفة بــ "Princess Bee" بالنجم أبو في القاهرة وتم الاتفاق بينهما على قيام بينيديتا بإعادة أغنية "3 دقات" وكتبت وغنت الأغنية باللغة الإسبانية، وأيضًا قامت بإخراجها وذلك لإعجابها الشديد بالأغنية.

وعقب الاتفاق صرحت بينيديتا: "لطالما أعجبت بمصر منذ أن كنت طفلة ، ودرست تاريخها العظيم في الكتب أولاً، ثم زرتها عدة مرات واكتسبت العديد من الأصدقاء الجيدين، مصر بلد عظيمة وثقافتها وموسيقاها تستحق المحبة في جميع أنحاء العالم.. وإنه لشرف عظيم لي أن أغني "3 دقات" بالإسبانية.

يذكر أن أغنية "3 دقات" كلمات تامر حبيب وأبو وألحان أبو وتوزيع موسيقى رامى سمير ومن إخراج مريم أبو عوف.