شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل تعتذر عن فيلم "للإيجار" لارتباطها بأعمال أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة جيهان خليل عن المشاركة في بطولة فيلم "للإيجار" للفنان خالد الصاوى، حيث كان مقررًا أن تظهر في العمل كضيفة شرف، إلا أن لم تستطع تنسيق مواعيد التصوير مع أعمالها الأخرى التي ترتبط بها ما جعلها تعتذر عن العمل، حيث تعمل على التحضير لفيلم جديد وكذلك مسلسل للعرض في رمضان 2021.

فيلم " للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف واخراج اسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.



جيهان خليل

وشاركت جيهان خليل مؤخراً بظهور خاص فى فيلمى "رأس السنة" تليف محمد حفظى وإخراج صقر فى تجربته الأولى، وبطولة إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم وهاجر الشرنوبى وهشام الشاذلى، و"صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتم عرضهما فى شهر فبراير الماضى.

وتنتظر جيهان خليل طرح فيلم "يوم 13" مع المخرج وائل عبد الله، وتشارك فى بطولتة مع أحمد داوود، دينا الشربينى، جومانا مراد، نسرين امين، فيدرا، نهى عابدين، ومحمود حافظ، نهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغنى، احمد زاهر، وآخرين، وتأليف وإخراج وائل عبد الله، وكان آخر أعمال جيهان خليل فى الدراما مسلسل "طاقة حب" الذى يعرض حالياً على قناة الحياة.