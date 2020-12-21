بعد إطلاق تحدي أغنيته الجديدة.. تامر حسين لـ مصطفى حجاج: عاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الشاعر تامر حسين على إطلاق المطرب مصطفى حجاج تحدي أغنية "ألف مرة"، والذي طالب خلاله جمهوره بغناء جزء من أغنيته الجديدة وإرسال فيديوهات المشاركين له، تمامًا كما فعل النجم عمرو دياب مؤخرًا في أغنية "محسود".

وغرد "حسين"، عبر "تويتر"، قائلًا: "والله يا درش عايزينها عادة حلوة لكل واحد بيقدم عمل فني مُحترم للجمهور، ونتكاتف كُلنا بالحُب والروح الحلوة، ربنا يوفقك واثق في صوتك الحلو وذوق واختيارات أخويا الغالي هاني محروس، بالتوفيق وعاش تحديات وألحان كبيرنا حبيبي الغالى وليد سعد".

وكان "حجاج"، نشر مقطع فيديو له عبر "تويتر"، يغني من خلاله الأغنية وطالب جمهوره بمشاركته بفيديوهات لهم خلال غنائهم لها، وعلق: "مسا مسا على أحلى ناس في الكوكب".

وأضاف: "اسمعوا أغنيتي الجديدة ألف مرة، وحابب نغنيها سوا ونشارك مع بعض بأصواتكم الحلوة مستني فيديوهاتكم يا غاليين يا أحلى ناس".