نبيل الحلفاوي :"مقولتش رفضت دعوة محمد صبحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن غضبه بعدما نسب له أحد المواقع الإخبارية لفظًا لم يستخدمه، بشأن الدعوة التي تلقاها من الفنان محمد صبحي لتكريمه في احتفالية 50 سنة فن.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إيه العنوان الزفت ده؟ ما قلتش رفضت، عيب لما تحطوا لفظ على لساني ما قلتوش".

وكان الموقع كتب على لسان الحلفاوي أنه رفض رفض دعوة التكريم من محمد صبحي.

حرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.