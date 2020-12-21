قبل 10 أيام من إقامته..نفاد تذاكر حفل أنغام وحسين الجسمي في الإمارات

نفدت تذاكر حفل الفنانة أنغام والفنان حسين الجسمي، المقرر إقامتها في الإمارات، ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة في عدد من المناطق الترفيهية هناك.

يقام الحفل يوم الخميس 31 ديسمبر، على مسرح خورفكان بإمارة الشارقة، وشهدت تذاكر الحفل إقبال جماهيري ضخم فور طرحها للبيع، إلى أن تم نفادها بالكامل، وسيتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي في المسرح،

إضافة إلى توفير وسائل التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.

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يذكر أن الجسمي أحيا أخيراً حفلاً غنائياً الخميس الماضي في دبي، بمشاركة الفنان تامر حسني، وشهد الحفل حضور عدد غفير من جماهيره.

طرحت أنغام أخيراً ألبومها الخليجي "مزح"، الذي

ضم 15 أغنية، منها: مزح، غريب، لا تستغرب، آخر لقا،لايقين، اسمك حبيبي، هنا وهناك، مع عدد من كبار صُنّاع الأغنية الخليجية، من الشعراء: الشاعر بدربن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس، والألحان من نصيب: سهم، صادق الشاعر.

كانت آخر حفلاتها الجماهيرية، خلال سبتمبر الماضي في السعودية ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، حيث قدمت باقة غنائية متنوعة بين المصري والخليجي، وتم إذاعة الحفل "أون لاين"، بعد إلغاء الحضور الجماهيري، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.