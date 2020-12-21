مصطفى سلامة للوفد: حريم الجن مأخوذ عن قصة حقيقية

أعرب الفنان الشاب مصطفى سلامة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "جمال الحريم" بشكل عام، وشخصية ملك الجن بشكل خاص.
وأكد "سلامة" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن مسلسل جمال الحريم مأخوذ عن قصة حقيقية فهو تأليف سوسن عامر، وأضاف أنه يجسدخلال أحداث العمل شخصية ملك من ملوك الجن يلازم الفنانة نور طوال الوقت حتى توافق على الذهاب معه لعالم الجن.
ويشار إلى أن في إطار من الرعب والتشويق، تدور احداث المسلسل هو تورط مذيعة سريعًافي عالم غير مألوف أثناء محاولتها مساعدة صديقه لها تعاني من المس، لتجد نفسها في عالم الجن والأشباح، وما يتخلله من دجل وشعوذة.
مسلسل "جمال الحريم" بطولة النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، وأشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.
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