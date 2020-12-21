بالفيديو: كايلي جينر تتعرض لهجوم كبير خلال تسوقها بسبب دخولها هذا المحل!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 16 دقيقة

تعرضت نجمة الواقع، الأخت الصغرى لكيم كارداشيان “كايلي جينر” لهجوم واسع أثناء خروجها من أحد المحلات في بيفرلي هيلز حيث حسث كانت تبتاع الفراء.

وفي التفاصيل، تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر لهجوم، السبت، من عدد من ناشطي حقوق الحيوان أثناء خروجها من أحد المحلات التجارية في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كانت تتسوق لعطلة عيد الميلاد.

ويرجع سبب الهجوم على جينر هو تواجدها في محل متخصص في بيع الفراء، بحسب موقع “تي إم زد” الأمريكي.

وبينما كانت جينر تغادر المحل، فوجئت بمحاصرة نشطاء حقوق الحيوان لسيارتها الرولز رويس في موقف السيارات، وبدؤوا في الصراخ عليها بمكبرات الصوت، وقالوا لها: “عار عليك، أنت وحش”، و”سلخ الحيوانات على قيد الحياة”.

واستطاع سائق كايلي جينر أن يخرج من حشد نشطاء حقوق الحيوان بصعوبة، بينما نجح أحد حراسها الشخصيين في إبعاد أحد المتظاهرين من مسار السيارة.

وسبق لكايلي جينر أن تعرضت لانتقادات بسبب ارتدائها للفراء، لا سيما العام الماضي عندما كانت ترتدي معطف جلد فوكسي من “ساكس بوتس”، وهو معطف مصنوع من فرو الثعلب.

يشار إلى أن نجمة تلفزيون الواقع وصاحبة العلامة التجارية لمساحيق التجميل كايلي جينر، تصدرت مؤخرا قائمة مجلة “فوربس” السنوية لأعلى المشاهير أجرا لعام 2020، بمكاسب بلغت 590 مليون دولار العام الماضي.