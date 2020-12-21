النجم المصري أحمد زاهر يبرر انفعاله … لمس ابنتي “خط أحمر”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 17 دقيقة

برر الفنان المصري أحمد زاهر انفعاله في إحدى المهرجانات على معجب أراد التقاط صورة مع ابنته الممثلة ليلى زاهر، بأنه لم يتكبر على الجمهور، لكنه لا يسمح لأحد لمس ابنته بأي شكل من الأشكال.

وأكد زاهر في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر” أنه غضب عندما قام المعجب بوضع يده على ظهر ابنته أثناء التصوير معها.

وأشار إلى أنه وقتها صرخ في المعجب، وأكد لو أن هناك أب مكانه لكان ضربه، ولكنه لم يفعل لكونه فنان ومن المفترض أن يكون قدوة.

وتابع أحمد زاهر أنه لا يمانع على الإطلاق رغبة أي شخص في التقاط صورة مع ابنته، ولكن في حدود الأدب، وألا يضع يده على ابنته، مؤكدا أن لمس ابنته “خط أحمر”.

وأردف أن الموضوع ليس تكبر، مؤكدا أنه لم يتكبر على الجمهور قط لأنه من صنع نجوميته، بحسب قوله.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول مقطعا مصورا يظهر انفعال أحمد زاهر على شخص حاول التقاط صورة مع نجلته خلال تكريمها في حفل فني.

أحمد زاهر خلال المقطع المصور انفعل مرتين على شابين حاول كل منهما التقاط صورة “سيلفي” مع ابنته ليلى.

وقال زاهر للشاب، “”بلاش التلزيق دا ما يصحش كده يا جماعة بعد إذنكم .. لازم أمشي بجاردات”.