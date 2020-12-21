تراند اليوم : مديرة أعمال أنغام تتسبب في إصابتها – تفاصيل

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء التي تفيد بعزل النجمة أنغام خوفًا من إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، على خلفية إصابة محمد الشرنوبي بالفيروس، وهو زوج مديرة أعمالها.

ورغم بعض التكهنات، إلا أن أنغام لم تؤكد حتى الآن إصابتها من عدمه، وتستعد لحفلها المقبل بالإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت زوجة الفنان محمد الشرنوبى “راندا رياض”، إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمى على موقع “إنستجرام”.

وكتبت راندا رياض “نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابى وكان اسبوع صعب بس الحمدلله الاعراض خفت وبقيت احسن”.

وكان المطرب محمد الشرنوبي أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد الشرنوبي “عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا”.

وتحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا، فى الشارقة يوم 31 ديسمبر، بمسرح مدرج خورفكان بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

اِقرأ أيضًا:

إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تخفي أنباء عن إيجابية حالات بكورونا

محمد نبيل يكتب: القاهرة السينمائي 42.. ما له وما عليه

ومن المقرر أن يحضر الحفل، عدد من أبناء الجاليات العربية وجمهورها فى دبى، وتقدم أنغام عددا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الأخير “حالة خاصة جدا” ومنها “سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفها بيا، عمرى معاك، اتجاه واحد، جنبك مكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، ياريتك فاهمنى بقول نسياك”.

كانت النجمة أنغام، طرحت مؤخرا، ألبومها الخليجى “مزح”، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، “سهم” و “صادق الشاعر”، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية “مزح” من ألحان “صادق الشاعر”، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى : “أناني”، “طاولة” من ألحان “صادق الشاعر” وثلاث أعمال أخرى وهى “ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه” من ألحان “سهم”.

وطرحت الفنانة أنغام كليب أغنيتها الخليجية الجديدة، “مزح”، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت أنغام مقطعا من الأغنية وعلقت عليها: “ودِّي أضحك.. بس قلي وش يضحك في الجروح #أنغام #مزح”.

ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، وهم “مزح” من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان صادق الشاعر، و”أناني” من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و”طاولة” من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر ، و”ثلاثة حروف” من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و”آخر لقاء” من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و”تسلم يدينه” من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و”أسمك حبيبي” من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان صادق الشاعر، و”غريب” من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان سهم.



