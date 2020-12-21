تراند اليوم : كده قمر وكده قمرين .. إسراء عبد الفتاح إتحولت لهنادي مهنا بالمكياج

لفتت الفنانة إسراء عبد الفتاح النظر في أحدث ظهور لها.

ونشرت عبد الفتاح صورة بماكياج مختلف عما اعتادت الظهور به عبر حسابها على Instagram من تنفيذ مصممة الماكياج دعاء العمري.

وكشف متابعي إسراء عبد الفتاح عن إعجابهم بالتجديد، وأشار البعض أنها بهذا الماكياج تبدو شبيهة بالفنانة هنادي مهنا.

على صعيد آخر كانت إسراء عبد الفتاح قد علقت على تجربتها مع الأمومة من قبل كاتبة: “أنا قبلك والله ما كنت عايشة، أنتي جيتي خليتيني أعرف نوع حب جديد كبير اكبر من أي حاجة في الدنيا، خليتيني أحس أن حتي الحب قبلك مكانش حب، خليتيني أحس بأحاسيس كتيير أوي مكنتش متخيلة أنها موجودة أصلا”.

واصلت إسراء عبد الفتاح حديثها عن ابنتها تمارا: “خليتي لحياتي معني خليتيني أدعي لنفسي أن ربنا يطول في عمري و أدعي ان ميحصليش أي حاجة وحشة بس عشانك، أوعدك أني هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أبقي الأم اللي بتحلمي بيها. ربنا يحفظك يا حبيبتي و يجعلك من الصالحات و ماشوفش فيكي اي حاجة وحشة يا رب، كل سنة و أنتي طيبة و جمبي و في حضني”.

يذكر أن حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح تزوجا في سبتمبر 2017، عقب مشاركتهما سويًا في مواسم برنامج “مسرح مصر” الذي تم عرضه عبر قنوات MBC.



