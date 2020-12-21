تراند اليوم : ظروف طارئة حولت منة عرفة إلى هيكل عظمي – إتفرج

كشفت الفنانة منة عرفة عن سبب نحافتها الملحوظة التي ظهرت بها في أحدث ظهور بحفل دير جيست السنوي للفنانين المميزين بأعمالهم في عام 2020.

وعلى هامش تواجدها بالحفل صرحت منة عرفة أنها فقدت الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية،وليس لهذا الفقدان علاقة بأي دور تستعد له ولكنها مرت بظروف صعبة حيث فقدت جدتها مؤخرا، كما مرت والدتها بظروف صحية سيئة أيضًا، ففقدت وزنها رغم تواجدها بالمنزل بسبب جائحة كورونا والذي من المفترض أن يتسبب في زيادة وزنها ولكن العكس حدث.

وشاركت منة عرفة مؤخرًا في مسلسل “إسعاف يونس” الذي عرض على منصة WATCH iT.

مسلسل “إسعاف يونس” بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.