إنفوجراف.. أفضل 5 أفلام وثائقية في 2020‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت الأفلام الوثائقية هذا العام شعبية كبيرة، إذ طرح أغلبها على شبكات البث الاجتماعي، التي نالت بدورها شعبية خلال فترة الحظر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومع نهاية العام، ترصد ”الخليج 365” في الإنفوجراف التالي أفضل 5 أفلام وثائقية في عام 2020:
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