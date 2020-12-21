شكرا لقرائتكم خبر عن سينمات بريطانيا تحصل 22 مليون دولار لمواجهة خسائر فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى أكثر من 200 دار سينما مستقلة في جميع أنحاء إنجلترا منحًا يبلغ مجموعها 16 مليون جنيه إسترليني أي (21.6 مليون دولار) للمساعدة في الخسائر التي لحقت بدور العرض خلال أزمة COVID-19 المستمرة، حسب ما ذكر موقع hollywoodreporter.

وتوزع المنح على جميع أنحاء البلاد، وستكون بمثابة مساندة لصناعة السينما المحاصرة، بعد إغلاق معظم دور السينما الآن مرة أخرى بعدما وضعت السلطات الإنجليزية السينمات تحت أشد درجات قيود الأوبئة صرامة في الوقت الذي تكافح فيه الارتفاع الثاني المميت.

وجاءت الأموال، التي خصصها معهد الفيلم البريطاني نيابة عن الحكومة، من ميزانية صندوق إنقاذ الثقافة البالغة 2 مليار دولار لقطاع الفنون في المملكة المتحدة، والتي تم الإعلان عنها في يوليو.

وتمكنت دور السينما المؤهلة من التقدم بطلب للحصول على منح السلامة، لتلبية التكاليف الفورية وتنفيذ تدابير COVID الآمنة لحماية الموظفين والجمهور، ومن المقرر أن تتمكن السينمات من التقدم للحصول على 14 مليون جنيه إسترليني أي (19 مليون دولار) في شكل منح من الجولة الثانية من صندوق إنعاش الثقافة في العام الجديد.