شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم بعد إصابة شقيقتها بكورونا: عملت مسحة وجاءت سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة مي سليم لـ"الخليج 365" أنها أجرت مسحة كورونا وجاءت نتيجتها سلبية، وذلك بعد إصابة شقيقتها دانا بالفيروس، مشيرة إلى أن دانا عزلت نفسها في منزلها الذي تعيش فيه بعيدًا عنها لافتة إلى أن الأعراض التي تعانى منها دانا خفيفة وليس قوية مثلما حدث مع شقيقتها الأخرى ميس التي أصيبت بالفيروس الشهر الماضى.

وأوضحت مى سليم أنها تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا طوال الوقت، كما أنها تبتعد دائمًا عن التجمعات خاصة أنها تخشى دائمًا على ابنتها وكذلك والدتها من هذا الفيروس، داعية المواطنين لاتخاذ حذرهم الشديد باتباع كل الإجراءات الاحترازية حتى يتم تجاوز هذه الفترة بسلام.

مى سليم

وفى سياق آخر تصور مى مشاهدها الأخيرة في مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب بالتزامن مع عرضه على قناة cbc، حيث تجسد فيه شخصية فتاة من حارة شعبية تعيش قصة حب مع "جابر" ولكنها تتضطر للزواج من صديقه، ويشارك في بطولة العمل رياض الخولى ورانيا فريد شوقى ومحمد نجاتى وهاجر أحمد ومحمد عز وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وعرض لمى سليم مؤخراً مسلسل "خيط حرير" على قناة ON، بطولة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.