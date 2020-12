شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحتفل بوصول مشاهدات GIRL LIKE ME لـ 100 مليون فى 18 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة الكولومبية شاكيرا، بوصول عدد مشاهدات كليبها GIRL LIKE ME الذي طرحته في 4 ديسمبر الجاري، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لأكثر من 100 مليون مشاهدة، وهو ما يعد رقمًا جديدًا يضاف الى أرشيف إنجازاتها المهنية.

ونشرت شاكيرا، مقطع فيديو من الكليب عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتوجيه الشكر لكل جمهورها، على المشاهدات التي تخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة خلال 18 يوم فقط من طرحها للكليب.

وقد استعرضت شاكيرا رشاقتها المذهلة، بقديم استعراض مميز مع عدد من الراقصات بالكليب وهو ما حصد العديد من الإشادات من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء .

كلمات الأغنية تقول:

Ayy, yeah

Ayy, ayy

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me (la-la-latinas, eh)

I want a girl like Shakira, eh

Esa latina está rica (ah)

I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida

I need a bien bonita (wuh)

Elegante señorita (wuh)

Girl, I want you and I need ya

All of my life, yup, baby, let's team up

I want a girl that shine like glitter (ping)

A girl that don't need no filter

The real for real

A girl that's a natural killa (prr)

I wanna girl that's a heater (hot)

Caliente, off the meter (hot)

Yo quiero, mira, yo quiero

Una chica que no me diga mentiras

So they tell me that you lookin' for a girl like me

So they tell me that you lookin' for a girl like me

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Oye, mami, estoy buscando una chica así

Ah-ah-ah, you're lookin' for

A girl like me

Me llevas en tu mente

Soy adictiva como el azúcar

Me buscas permanentemente

¿No ves que solo quiero jugar?

Latinas

Latinas

La-la-latinas

La-la-latinas

Sacúdelo como Shaki