شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تُظهر آثار جراحة الفخذ و"الحجامة" واضحة على ساقيها.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى النجمة العالمية مادونا لأن تشارك دائمًا محبيها ومعجبيها بأدق تفاصيل حياتها، وذلك من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع الـ"SOCIAL MEDIA" .

قررت مادونا البالغة من العمر (62 عامًا) أن تؤكد لمحبيها وعشاقها أنها تتعافى بشكل جيد خلال هذه الفترة، حيث نشرت مادونا عدة صور التقطتها بطريقة الـ"selfie mirror" على الـ"STORIES" الخاصة بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم 15.6 مليون شخص، فقد ظهرت مادونا مرتديه ملابس سوداء بسيطة، أظهرت آثار إجرائها لعملية جراحية بالفخذ، كما امتلأت ساقى مادونا بعلامات الحجامة التى تلجأ لها عادة النجمة الشهيرة منذ عدة سنوات.

يذكر أن مادونا كشفت مؤخرًا عن التاتو الذى رسمته مؤخرًا على معصمها وهو عبارة عن الأحرف الأولى من أسماء جميع أطفالها الستة، فقد استعرضت مادونا عددًا من الصور خلال خضوعها لرسم التاتو، فقد ظهرت ملكة البوب الشهيرة وهى توثق تجربتها الأولى للوشم وهى مستلقية ورأسها بين يديها وتبدو خائفة.