شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام: "أنا معنديش كورونا وما بختلطش بمديرة أعمالى راندا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة أنغام عن أنها لم تصب بفيروس كورونا كما تردد خلال الأيام الماضية، بعد إصابة مديرة أعمالها راندا رياض، مشيرة إلى أن الأخيرة تسكن في مدينة 6 أكتوبر وأنغام تسكن في منطقة الشروق.

وأوضحت أنغام في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها لا تختلط بمديرة أعمالها راندا هذه الفترة، وتتواجد فى المنزل حاليًا، لافتة إلى أنه في الطبيعي قبل إصابة راندا، يكون هناك إجراءات احترازية من الثنائى للحماية من فيروس كورونا.

كما أكدت مديرة أعمال أنغام راندا رياض لـ"الخليج 365"، أنها لا تقابل أنغام في الفترة الحالية وتتواجد فى العزل المنزلى حتى الآن، موضحة أن أنغام اعتذرت عن عدة تكريمات لها لأنه من الطبيعي أن تتواجد معها لذلك لم تذهب أنغام إلى أي حفل تكريم لها حتى يتم شفاؤها، وقبل إصابتها بفيروس كورونا أوضحت راندا أنه حينما يكون هناك عمل يجمع بينها وبين أنغام ترتدى 3 كمامات فى الطبيعى للحماية من كورونا.

ومن ناحية أخرى، تستعد أنغام لحفلها المقبل بالإمارات، والذي ستحييه في مدينة الشارقة على مسرح مدرج خورفكان، برفقة المايسترو هاني فرحات، بمناسبة رأس السنة.

تغنى أنغام بالحفل لأول مره على المسرح أغانى ألبوم «مزح» بعد نجاحه الكبير، منها؛ «مزح»، "غريب"، "ألف أسف"، "لا تستغرب"، "لايقين"، «"دور"، "اسمك حبيبى"، "أنانى"، "أكتب لك تعهد"، "عمرى معاك"، "ياريتك فاهمنى"، "حالة خاصة جدا".

وكانت راندا قد أعلنت إصابتها بالفيروس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابي وكان اسبوع صعب بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن"، وذلك بعد إعلان زوجها محمد إصابته أيضاً.