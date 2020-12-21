شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم Evermore لتايلور سويفت يحقق مليون نسخة مبيعات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح ألبوم Evermore، للنجمة العالمية تايلور سويفت، هو الألبوم الثالث لها خلال 16 شهرًا، الذي حقق مليون نسخة فى المبيعات على مستوى العالم، والإصدار الثامن لها على التوالى في مشوارها المهنى الذي حقق هذا الرقم القياسى، حيث يعد ألبومها الأول الذى أصدرته عام 2008 هو الألبوم الوحيد الذي فشل في تحقيق مليون نسخة مبيعات في الأسبوع الأول لها.

الألبوم السابق لسويفت والذى جاء بعنوان Folklore، وتم إصداره قبل أربعة أشهر ونصف فقط، يحتفظ بمكانته كأفضل بائع لعام 2020.

وأطلقت تايلور سويفت ألبومها الغنائى الجديد بعد التزام للصمت حيث فاجأت العالم بطرحه، وهو يحمل اسم "Evermore"، وهذه ليست المرة الأولى التى تطرح فيها سويفت ألبوم غنائى تعلن عنه قبل إطلاقه بساعات معدودة فقط فقد حدث ذلك بألبومها السابق "Folklore".

وطرحت تايلور سويفت كليب "willow" وهى واحدة من أغنيات الألبوم الجديد، وهذه الأغنية من تأليف تايلور سويفت وآرون ديسنر، وقامت سويفت بنفسها بإخراج الكليب الذى حقق ردود أفعال إيجابية منذ اللحظة الأولى لطرحه، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب حتى الآن على قناة تايلور سويفت الخاصة على "يوتيوب" إلى أكثر من 22 مليون مشاهدة، إضافة الى تحقيقه 1.1 مليون likes، في وقت سابق.