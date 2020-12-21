شكرا لقرائتكم خبر عن لوفاتو وهايلى وبيلا حديد أول مهنئات إريانا جراند بعد إعلان خطوبتها على دالتون جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة طويلة من عبارات التهنئة تلقتها النجمة العالمية إريانا جراند بعد أن أعلنت خبر خطوبتها من وكيل العقارات دالتون جوميز، حيث جاءت النجمة والسوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين فى المقدمة التى أعربت عن سعادتها البالغة بخبر خطوبة جراند ودالتون فكتبت: "سعيدة جدًا لكم يا شباب".



تعليق هايلي بالدوين تعليق هايلي بالدوين

كذلك النجمة العالمية ديمى لوفاتو علقت على صور جراند لتؤكد أن هذا الخاتم "خاتم الخطوبة" هو كل شيء وعلقت: "أحبكم".

كما حرص عدد آخر من النجوم على تهنئة إريانا وخطيبها ومن أبرزهم النجمة والسوبر موديل الشهيرة بيلا حديد كذلك النجمة آشلى تيسدالى وفيكتوريا جاستيس، وغيرهم .



تهنئة النجوم تهنئة النجوم



تعليق اشلي تيسدالي تعليق اشلي تيسدالي

كانت إريانا جراند أعلنت منذ ساعات معدودة خبر خطوبتها على وكيل العقارات دالتون جوميز، حسبما أعلنت النجمة الشهيرة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" التى تضم أكثر من 211 مليون شخص، وتصدر الخبر عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "نيويورك تايمز" وcnn

نشرت إريانا جراند عددًا من الصور التى جمعتها بدالتون جوميز من بينهم صور لخاتم من الماس واللؤلؤ، وعلقت جراند على الصور فكتبت: "إلى الأبد".

وكانت إريانا جراند قد ألمحت إلى علاقتها مع دالتون جوميز خلال العام الماضى، وظهر الثنائى ليعلنا علاقتهما للعالم من خلال كليب "Stuck With U" الذى قدمته إريانا جراند مع النجم العالمى جاستين بيبر، وهو الكليب الذى تم تصويره خلال فترة الحجر الصحى.



اريانا تستعرض خاتم خطبتها



اريانا و جوميز



اريانا و دالتون جوميز