فيديو| ميرهان حسين تغني "نسم علينا الهوا" في منزل نورهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
احتفلت الفنانة نورهان بعيد ميلادها في منزلها بحضور عدد من أصدقائها على رأسهم الفنانة ميرهان حسين.
ونشرت "نورهان"، مقطع فيديو من حديقة منزلها، ظهرت خلاله "ميرهان"، وهي تُغني أغنية الفنانة الكبيرة فيروز "نسم علينا الهوا"، وعلقت "نورهان" على الفيديو قائلة: "وست البنات، مش بس نورت بيتي وعيد ميلادي، لا دي كمان غنت، عدوى الكاريوكي أنا ههعديهم كلهم".
من ناحية أخرى، شاركت ميرهان حسين في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.
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