بلاش فضايح.. عبدالباسط حمودة يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ بيكا وعمر كمال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة على توجيه رسالة لمطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا بعد هجومهما على بعض مؤخرًا.

ونشر "عبدالباسط"، فيديو له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، عاتب خلاله "بيكا وعمر كمال"، مؤكدًا أن ما حدث بينهما مؤخرًا لا يصح وأن الجميع يسخر مما حدث بينهما: "أنتوا فاكرين نفسكوا بتغنوا سيمفونية ولا من النوت؟، أنتو بتاكلوا عيش ربنا كارمكم وبتاكلوا عيش كملوا في اللي بتعملوه وداروا على شمعتكم، اسمعوا الكلام من أخ ليكم أو أب".

وأضاف: "الناس بتضحك عليكم والله بلاش الفضايح دي، وأنت كسبت كذا وفلان كذا، هو أنتو شوفتوا مكسب زي اللي شوفناه، أحمد عدوية وكتكوت الأمير كانت الفلوس بتتكنس وراهم بمقشة".

وتابع: "أنتوا في بقكم معلقة دهب ما شقيتوش ولا اشتغلتوا في موالد، وأنت يا عمر يا كمال أول ما جيتلي عملت معاك فيديو عديت، ولا قولتلي سلام ولا قولتلي ألو، لا سؤالك يفيدني ولا كلامك يفيدني، لأن كل واحد معروف هو مين، لكن شاكوش كان بيكلمني من الإمارات كل يوم عايز إيه يابا وعايز إيه ياخال أجيبلك إيه".

واستطرد: "محمود الليثي ربنا يخليه لعياله في أي حتة بيوطي على إيدي يبوسها، شاكوش لحد الآن بيقولي أنا بقلدك يابا، أنت بقى يا عم عمر كمال قولي كده رفعت سماعة التليفون وقولت لي سلام عليكم؟ مش هيفيدني بس عموما خليكم مؤدبين واسمعوا الكلام إيه اللي بتقولوه على الهوا ده وعربيات إيه وكلام إيه، وملحن إيه اللي بيقول أنا ملحن ده دلوقتي الأغنية بتتلحن في دقيقتين".

واستكمل "ماتسمعوش لحد لو مختلفين مع بعض يبقى كل واحد في حاله، وأنت ياعمر يا كمال خليتك عملت تريندات عدت الفلنكات وأنت في أول زيارة لبيتي بأغنية، هو أنتو كده قلة الأصل عندكوا على الكيف، وعايز أقول لبيكا خليك في طريقك ومتديش ودنك لحد وركز في مصلحتك".