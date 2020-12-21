اجتاز الفنان جورج وسوف، بكليب أغنيته الجديدة"صاحي الليل"، حاجز المليون مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:ملاك عادل، ألحان:محمد رحيم، توزيع:سليمان دامين، والكليب من إخراج:رادولف جبر، وتقول كلماتها"يابختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحده ومين يقدر ينام الليل هو وخيالو مع واحده فيناس بتنام على احدىعشر او اثني عشر وناس واحده وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعه واحده صباح الفل ع العشاق صباح الفل ع الصاحيين هغني لكل حد اشتاق واقولو ياليل واقولو ياعين".
اقرأ أيضاً..في 3 أيام.. جورج وسوف يجتاز الـ 700 ألف مشاهدة بأغنية صاحي الليل
يذكر ان آخر إصدارات جورج الغنائية، كانت من خلال أغنية "سكت الكلام"، التي طرحها في إبريل الماضي، وحققت أكثر من 6 مليون مشاهدة، من كلمات:عاطف يونس، ألحان:شاكر الموجي، توزيع:صوني سابا، وتقول كلماتها"سكت الكلام ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم يا ناس حرام ايه اللي نابكوا من عذاب قلب انظلم يا اللي هدمتوا أحلى ما فينا ليه استكترتوا الحب علينا فين حبيبي وفين ليالينا راح ما لحقش يقولّي سلام".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جورج وسوف يكسر حاجز المليون مشاهدة بأغنية "صاحي الليل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.