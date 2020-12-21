بعد نجاحه الكبير “أونلاين”.. حفل نانسي عجرم هدية mbc لجمهورها في الأعياد

متابعة بتجــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه بعرضه “أونلاين” عبر تطبيق “تيك توك” وبعدها على موقع “يوتيوب”، تطلّ النجمة اللبنانية نانسي عجرم بحفلها الإفتراضي The 2020 Magical Live Show، على قناة MBC4 بمناسبة الأعياد.

وبدأت قناة MBC4 الترويج للحفل الإفتراضي الذي أحيته نانسي عجرم منذ شهرين تقريبًا وذلك استعدادًا لعرضه يوم الجمعة المقبل في 25 ديسمبر.

وكانت نانسي عجرم أوّل فنانة عربية تقدم عملًا غنائيًا على تطبيق “تيك توك”، حيث تخطى الحفل التوقعات إن كان من ناحية الحرفية أو المستوى العالي الذي شهده، فحصدت من خلاله محبوبة الملايين نجاحًا منقطع النظير.

نفيد بالذكر أن نانسي سبق وقدمت حفلين افتراضيين واستطاعت أن تغرد خارج السرب في فضاء النجومية، وأن تقدّم أفكارًا ناجحة وجديدة ومبتكرة تُسجل لها، فخطواتها مؤخرًا ثابتة وناجحة ومدروسة جدًا، فحصدت الأرقام والأصداء الإيجابيّة بالاضافة الى تصدرها الترند عند كل إطلالة.