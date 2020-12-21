أحمد الشريف يخوض تجربة تقديم البرامج لأوّل مرّة

متابعة بتجـــــــــرد: في أوّل تجربة له في عالم تقديم البرامج، أعلن النجم التونسي أحمد الشريف عن أنه سيقدّم برنامج Battle Chef بنسخته العربية عبر قناة “الحوار التونسي” بالتوازي مع باقة من القنوات العربية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

وأعرب أحمد الشريف عن حماسه لهذه التجربة الجديدة، مشيرًا من خلال صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” إلى أنه تم تصوير الحلقة الأولى من البرنامج فكتب: “مساء الخير .. في أول تجربة تنشيط ليا سأقدم برنامج BattleChef العرب و قد تم الانتهاء من تصوير الحلقة الأولى لتبث قريبا جدا على قناة الحوار التونسي بالتوازي مع باقة من القنوات العربية”.

على صعيد آخر، يستعد أحمد الشريف لطرح أغنية جديدة بعنوان “يوميه” خلال الفترة المقبلة.

وكان “الشريف” قد أعلن عن الأغنية من خلال صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” حيث نشر صورة كتب عليها اسم الأغنية مرفقًا بكلمة “قريبًا”، في إشارة منه إلى أن موعد إطلاق الأغنية قريب.

جدير بالذكر أن آخر أغنيات أحمد الشريف كانت أغنية “خلينا نرجع” باللهجة التونسية، من ألحان هادي عبد المقصود، كلمات أمير توما، أمّا الكليب الخاص بها فحمل توقيع المخرج سليم بالحاج يوسف وتم تصويره في تونس وسط أجواء شبابية يغلب عليها الطابع الرومانسي.