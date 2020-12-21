حلمي بكر يرد على تصريحات زوجة أحمد عدوية: ما تفعله يعتبر “تسول”

متابعة بتجـــــــــــرد: في أول رد فعل منه على كلامها، أبدى الموسيقار حلمي بكر استياءه من تصريحات السيدة نوسة زوجة الفنان أحمد عدوية، التي انتقدته فيها مؤخراً وقالت إنها لن تسامحه هي وأبناؤها بعدما طالب الفنان أحمد عدوية بالاعتزال بسبب حالته الصحية.

وقال: “اللي بتعمله زوجة عدوية دا تسول مالوش علاقة بيا وأحسن تفرش ملاية وتلم له قرشين”، وأضاف: “تسامحني على إيه ومتسامحنيش على إيه مش لاقيين حاجة يتكلموا فيها”.

وكانت زوجة الفنان أحمد عدوية، قد صرحت على هامش حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه “واحد من الناس”، بأنها لن تسامح حلمى بكر على ما قاله هي وأولادها، وأنها بكت عندما سمعت كلامه وكيف يطالب بمنع أحمد من الغناء وعلى الرغم من أن حلمي بكر زارهم مسبقا وقدم لهم 1000 جنيه من نقابة الموسيقين والموسيقار أحمد فؤاد حسن.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر، قد شن هجومًا حادًا على الفنان أحمد عدوية، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) في عام 2016، فور طرحه أغنية “المتسلطن”، مطالبًا إياه بالتوقف عن الغناء وإعلان الاعتزال.