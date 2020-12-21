هاني شاكر في أول رد له على تنازله عن قضيته ضد حمو بيكا: “حفاظاً على أسرته”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن حكم على مطرب المهرجانات حمو بيكا بالحبس عامين؛ بتهمة السب والقذف في حق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وتوسله في أكثر من وسيلة إعلامية لنقيب الموسيقيين بأن يعفو عنه، وتقديمه الكثير من الاعتذارات، وافق شاكر على التنازل عن القضية التي رفعها ضد بيكا ونال عنها الحكم السابق.

وفي أول رد له على تنازله عن القضية علق هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المحترم” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عن سبب تنازله عن دعواه القضائية المقامة ضد مغني المهرجانات حمو بيكا: “تناقشت مع أعضاء النقابة حول التنازل عن القضية، حفاظاً عليه وعلى أسرته فهو موقف إنساني، وليس له أي علاقة بقبوله في النقابة أو لا”.

وتابع: “حمو بيكا تقدم لاختبارات الالتحاق بالنقابة عدة مرات، وتم رسوبه، وقام بعدها بالتعدى على النقابة وظهر ذلك في فيديو، وتم صدور حكم ضده بالحبس لمدة عامين، وغرامة حوالى مائة ألف جنيه”.