"شلة ليبون".. فيلم يجمع "السقا وعز وروبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعود المخرجة المصرية ساندرا نشأت للسينما بعد غياب 8 سنوات، حيث تبدأ في يناير المقبل تصوير فيلم "شلة ليبون".

ويضم فيلم "شلة ليبون" عدد من الفنانين على رأسهم: "أحمد السقا، وأحمد عز، وروبي، وماجد الكدواني، ومنة شلبي، وغادة عادل".

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وستتناول ساندرا نشأت الأحداث بشكل مختلف عن أحداث الرواية، غير أنها ستحتفظ بالخطوط العريضة التي كتبها هشام الخشن.





تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة من الأصدقاء كانت لهم علاقات قوية منذ الطفولة والدراسة، يتجمعون حول لعبة من ألعاب القمار، وتعود الأحداث لعرض قصة كل شخص.

كانت آخر أعمال المخرجة ساندرا نشأت على شاشة السينما فيلم "المصلحة" إنتاج عام 2012، وقام ببطولته أحمد السقا، وأحمد عز، وحنان ترك، وأحمد السعدني، وصلاح عبدالله، ومحمد فراج.