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شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة إريانا جراند وصديقها وكيل العقارات دالتون جوميز.. شوف خاتم الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية إريانا جراند خطوبتها على وكيل العقارات دالتون جوميز، حسبما أعلنت النجمة الشهيرة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" التى تضم أكثر من 211 مليون شخص، وتصدر الخبر عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "نيويورك تايمز" و"cnn".
اريانا تستعرض خاتم خطوبتها
نشرت إريانا جراند عددًا من الصور التى جمعتها بدالتون جوميز من بينهم صور لخاتم من الماس واللؤلؤ، وعلقت جراند على الصور فكتبت: "إلى الأبد".
اريانا و دالتون جوميز
وكانت إريانا جراند قد ألمحت إلى علاقتها مع دالتون جوميز خلال العام الماضى، وظهر الثنائى ليعلنا علاقتهما للعالم من خلال كليب "Stuck With U" الذى قدمته إريانا جراند مع النجم العالمى جاستين بيبر، وهو الكليب الذى تم تصويره خلال فترة الحجر الصحى.
اريانا و جوميز
يذكر أن إريانا جراند تروج حاليا لعطرها الجديد الذى يحمل اسمها، فظهرت جراند بجلسة تصوير مستوحاه من فترة الستينات و هى ممسكة بعطرها الجديد، وقد نشرت إريانا جراند البالغة من العمر (27 عامًا) لتروج للعطر من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 208 ملايين شخص عدة صور وهى تنام على الأرض مرتديه ملابس كلاسيكية خاطفة للأنظار بينما كانت ممسكة بعطرها الجديد، وهو من أكثر جلسات التصوير بساطة.
وكانت جراند قد نشرت منذ عدة أيام بعض صورها وهى تضع زجاجة العطر على رأسها وكأنها تضع تاج من الكريستال وهو ما لفت أنظار الكثير من عشاقها .
خاتم الخطوبة
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