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شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تحضر لفيلم أكشن يعرض على Amazon بعد تعاقدها على "The Cipher" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط الاحتفال بأعياد الكريسماس، تستعد النجمة العالمية جينيفر لوبيز لعمل اكشن كوميدي ضخم، ويشاركها في بطولة الفيلم الممثل العالمي أرمي هامر، وسيعرف الفيلم علي منصة امازون Amazon، ومن المقرر ان يبدأ التصوير العام المقبل بميزانية 65 مليون دولار.
وعلي جانب آخر، تعاقدت جينيفر لوبيز علي فيلم " The Cipher"، المأخوذ من الكتاب الأكثر مبيعا الذي يحمل نفس الاسم للمؤلفة إزابيلا مالدونادو.
Jennifer-Lopez-book
من المنتظر أن تنتج لوبيز الفيلم وسيعرض علي نتفليكس، وتقوم جي لو في الفيلم بدور نينا جيريرا، العميلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي"، وتجد جيريا نفسها قد تورطت في قضية سفاح بعدما نشر بشكل احترافي شفرات واحجيات معقدة عبر الإنترنت، وتتطابق الشفرات مع جرائم قتل تهدف للإيقاع بها في مطاردة.
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