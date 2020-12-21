زيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ ١٣ من المهرجان القومي للمسرح دورة "الآباء" وتُكرم رواده

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة الـ ١٣ من المهرجان القومي للمسرح " دورة الآباء في المسرح" ، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والتي تقام فعالياتها خلال فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، وذلك بحضور المخرج الكبير خالد جلال رئيس شئون الإنتاج الثقافي ومخرج حفل الافتتاح، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان ، الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من رواد الفن المسرحي المصري.

قالت وزيرة الثقافة بإن المهرجان القومي للمسرح هو الحراك الحقيقي للمسرح المصري وهو حصاد عام كامل من الإبداع لكل المسرحيين من شباب محمل بالطموح والأفكار الجريئة ونجوم كبار لديهم خبرات وتجارب مهمة .

كما وجهت التحية لكل المشاركين في هذه الدورة الاستثنائية، من مبدعين في كل فروع العمل المسرحي كونهم قد واصلوا إبداعاتهم في ظل هذه الظروف العصيبة وفي ذات الوقت الذي قدمت فيه اغلب المهرجانات المسرحية عروضها أون لاين ، ووجهت الشكر لادارة المهرجان برئاسة الفنان يوسف إسماعيل لإصرارهم علي خروج هذه الدورة بعروض حية يشاهدها الجمهور ويتفاعل معها دون وسيط آخر ، كما دعت الجميع لحضور الملتقي الفكري 150 سنة مسرح مصري، كونه محور مهم وثري للتأكيد علي ريادة مصر في المسرح، متمنية للجميع الاستمتاع بمشاهدة عروض مسرحية جيدة خلال المهرجان، وطالبت بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية ، كما أكدت على امتنانها وتقديرها لأسماء الرواد المسرحيين الذين تم تكريمهم بالمهرجان وغيرهم من العمالقة، لما قدموه من إبداعات