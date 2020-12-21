بصور نادرة – هكذا كان عمر الشريف وفاتن حمامة في طفولتهما

متابعة بتجــــــــــرد: استعاد بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة من أرشيف الفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة وأخرى من أرشيف الفنان الراحل عمر الشريف. وبدا أنهام التقطتا لهما وهما في سنوات عمرهما الأولى.

وأطلقت الصورتان موجة من التعليقات التي تضمنت المقارنة بين شكل الفنانين في الماضي وذلك الذي اتسما به في شبابهما وآخر سنوات حياتهما.

ويشار إلى أنه تم قبل هذا تداول صورة قديمة جمعتهما خلال حضورهما حفل زفاف شقيقة الشريف الوحيدة ماجدة التي ارتبطت برجل اسباني الجنسية. وأحدثت هذه الصورة ضجة في أوساط المتابعين وأعرب الكثيرون عن اشتياقهم إلى “الزمن الجميل” الذي رأوا أنه لم يتكرر.

ويُشار إلى أن عمر الشريف وفاتن حمامة تزوجا في العام 1955 بعد قصة حب عاشاها واعتُبرت من أبرز القصص العاطفية في تاريخ السينما المصرية. كما جمعهما عدد من الأعمال ومنها “صراع في الوادي” ونهر الحب”، علماً أنهما أنجبا ابنهما الوحيد طارق الشريف الذي ظهر في سن الثامنة في فيلم “دكتور جيفاغو” إلا أن علاقتهما لم تستمر حيث انفصلا في العام 1974.