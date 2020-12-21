جورج وسوف يحصد أول مليون عن كليب “صاحي الليل”

متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب أغنية “صاحي الليل” للفنان جورج وسوف أكثر من مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأغنية “صاحي الليل”، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، أمّا الكليب فهو من إخراج ردولف جبر. وتميّز الكليب بلقطات جوية فريدة لراقصات بتعابير إيمائية مع ارتياح واضح على ملامح الوسوف الذي بدا مستعيداً نشاطه الفنّي بقوة. وتروي الأغنية فكرة انتظار العشاق وسهرهم الليل، وسط تفاعل كبير من المتابعين لتقاطع اللحن مع أغاني الوسوف الإيقاعية القديمة وطريقته الخاصة في الغناء.

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