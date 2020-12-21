بالصور.. نجوم الفن في احتفالية كنيسة مصرية بـ"الكريسماس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط إجراءات احترازية شديدة أقيمت، مساء الأحد، احتفالية الكريسماس بكنيسة سان جوزيف بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في هذه الاحتفالية وفي مقدمتهم، ليلى علوي، وإلهام شاهين، ونهال عنبر، ومحمد الشقنقيري, وإيمان سركسيان، وحمزة العيلي، ولقاء الخميسي، وسيف عبد الرحمن.







أحيا احتفالية الكريسماس وترانيم عيد الميلاد فريق كورال كنيسة سان جوزيف، وتم تقليل الحضور بصورة كبيرة نتيجة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، كما التزم الجميع بارتداء الكمامات طوال فترة وجودهم داخل الكنيسة، حيث شارك هذا العام ما يقارب ٢٥٠ شخصاً فقط.















