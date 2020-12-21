شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سمر مرسى تعلن وفاة والدها متأثراً بإصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة سمر مرسى عن وفاة والدها صباح اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكتبت سمر مرسى على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام":"انتقل إلى رحمة الله تعالى القبطان بحرى/ مصطفى السيد مرسى بسبب كوفيد 19.. أرجوكم أدعوا له .. فى الجنة يا بابا إن شاء الله وخلو بالكوا من نفسكم".

وشاركت سمر مرسى فى رمضان الماضى بمسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

كما تشارك كضيفة شرف فى فيلم "موسى" مع المخرج بيتر ميمى والمقرر طرحه فى السينمات العام المقبل وهو بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضى، أحمد حاتم، سارة الشامى، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبى، وتأليف وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه الفيلم فى إطار خيالى، حيث يتم اختراع أول روبوت فى الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسى خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمى بشكلٍ كبير فى الأحداث.

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