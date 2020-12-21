مها أبو عوف تكشف لمصراوي تفاصيل دورها في مسلسل "فيروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة القديرة مها أبو عوف، عن تعاقدها على مسلسل جديد بعنوان "فيروس" .

وقالت مها، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تجسد خلال المسلسل دور والدة الفنان أحمد صلاح حسني التي تقع في خلاف مع زوجها الذي يجسد دوره الفنان عماد رشاد.

وأوضحت أن المسلسل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء، ويتحدث عن الفيروس والإكتئاب، فكل منهما معدي.

وكشفت أن الدور والسيناريو كانا سببًا في قبولها العمل والموافقة عليه وجذبها له "العمل عجبني أوي ومكتوب بحرفية شديدة"، لافتة إلى أنها سعيدة بالعمل مع مخرج المسلسل أحمد سمير فرج "بموت فيه ومخرج يجنن".

وأشارت إلى أنها لا تنتظر دورًا معينًا لتقديمه على الشاشة، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تكون في انتظار الدور الجيد الذي يجذبها له، وشخصية جديدة تظهر من خلالها أمام الجمهور، لتقديمها على الشاشة.

وكان المخرج أحمد سمير فرج، قد بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد، دون الاستقرار على اسم للعمل لحين اختيار الاسم المناسب له.

المسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، اسلام جمال، محمود حجازي، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، عماد رشاد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.