شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ديسمبر افتتاح المحور الفكري (150 سنة مسرح) بكلمة لوزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المحور الفكري بالدورة الـ 13 للمهرجان القومي للمسرح المصري (150 سنة مسرح) صباح يوم 23 ديسمبر بكلمة ثم يعقبها كلمة لرئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل.

وبدءًا من الساعة 12 ظهرا في الجلسة الثانية يتحدث الكاتب محمد أبوالعلا السلاموني عن الظواهر والأشكال المسرحية التي مهدت طريق الآباء، كما يتحدث عبدالغني داوود عن الأساطير المؤسسة للحضارة الفرعونية والمسرح الطقوسي الفرعوني إيزيس وإزوريس نموذجا، كما تتحدث مرفت ناصر عن الجذور المصرية القديمة للأدب المصري الشافهي والمسرح (السيرة الهلالية وحسن ونعيمة ) نموذجا، ويتحدث نبيل بهجت عن الأراجوز وخيال الظل.. مسرح ما قبل المسرح، ويدير المحور جرجس شكري ، ويعقب ذلك شهادة من الفنانة القديرة سميحة أيوب تقديم سلوى محمد علي .

تقام الدورة الـ13 فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.