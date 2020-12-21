نبيل الحلفاوي يكشف سبب اعتذاره عن تكريم محمد صبحي"50 سنة فن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، سبب اعتذاره عن حضور تكريم الفنان محمد صبحي في احتفالية "50 سنة فن". وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "دُعيت واعتذرت.. صبحي صديق عزيز ودفعتي.. من المقبول أن يكرم أساتذته أو تلاميذه.. لكني تحرجت من فكرة أن يكرم الزملاء بعضهم بعضا".

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

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