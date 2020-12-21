هدى ابنة ونيس" تدافع عن محمد صبحي بعد تعرضه للهجوم بسبب التمثال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة ريم أحمد، عن رأيها في الجدل الدائر حول احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها الفنان محمد صبحي في مدينة سنبل، لتكريم أكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، ومنحهم تمثالا لشخصه.

ودافعت ريم أحمد عن مكتشفها محمد صبحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلةً: "الموضوع بسيط، أستاذ صبحي عامل تكريم للمسيرة الفنية بتاعته هو، مش بتاعتنا إحنا، هو بيكرم الناس اللي اشتغلت معاه في 50 سنة فن وإبداع عاشها، فهل كان المطلوب منه أنه يعمل تمثال لكل واحد هيكرمه؟! أكيد ده شبه مستحيل".

أضافت: "أستاذ صبحي كرّم عدد مهول من الفنانين، أنا لما روحت الاحتفالية اتخضيت، وكمان هو قال في الاحتفالية إنه كان نفسه يكرّم ناس أكتر بل كان عايز يكرم المشاهدين بتوعه، هو كان متحمس جدا ومبسوط بالحاضرين، أنا مستغربة أنه يتعرض للهجوم جدا، التمثال ذكرى لكل واحد منّا أن أستاذ محمد صبحي كرّمه".

تابعت: "التمثال هدية شخصية من أستاذ صبحي، وطبيعي جدا أنه يكون على شكله، ودي حاجة متضايقش حد من المكرمين، ده في ناس مننا باسوا التمثال من سعادة التكريم، التمثال امتنان من أستاذ صبحي وعلى شكله وكأنه قطعة منه".

ريم أحمد من مواليد 23 يناير 1989، اكتشفها الفنان محمد صبحي وهي في سن الرابعة، وقدّمها من خلال مسرحية "ماما أمريكا"، ثم استعان بها لتقدم دور "هدى ابنة ونيس الصغرى" في مسلسله الشهير "يوميات ونيس" عام 1994، ومن ثم تعرف عليها الجمهور وأصبح الدور الأكثر شهرة لها حتى الآن، واشتركت في جميع أجزاء المسلسل.

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، مساء الجمعة، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

احتفالية "50 سنة فن" ترصد الحالة الفنية التي مرّ بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.