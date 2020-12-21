أشرف عبدالباقي يهنئ بيج رامي على فوزه ببطولة العالم لكمال الأجسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هنأ الفنان أشرف عبدالباقي، اللاعب الرياضي رامي السباعي الشهير بـ"بيج رامي"، على فوزه، ببطولة مستر أوليمبيا في رياضة كمال الأجسام.

ونشر عبد الباقي، صورة تجمعهما بصحبة علي ربيع وأوس أوس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك للبطل المصري اللي شرفنا (بيج رامي)".

ونجح رامي السباعي، في تسجيل اسمه واسم مصر بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا 2020 ليكون أول مصرى يحصد اللقب.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي، يتولى إخراج مسرحية"صباحية مباركة"، ويشارك في بطولتها: علي ربيع، أوس أوس ، سليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.