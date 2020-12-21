شكرا لقرائتكم خبر عن "محسود" للهضبة عمرو دياب ومن كلمات تركى آل الشيخ ثورة جديدة في عالم الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت أغنية محسود ، من ألبوم الهضبة عمرو دياب الأخير "يا أنا يا لأ" وتأليف المستشار تركى آل الشيخ، إعجاب الملايين حول العالم العربى وخاصة نجوم الأغنية الذين تفاعلوا مع الأسلوب الجديد للهضبة عمرو دياب وشاركوه الغناء، بعد أن أطلق الهضبة 45 ثانية فقط من الأغنية وطلب من الجمهور مشاركته بالغناء.

عدد كبير من نجوم الأغنية والفن، تفاعلوا مع أغنية "محسود على عودك يا جميل"، وشاركوا الهضبة عمرو دياب الغناء، وهو ما جعلها تتصدر تريند تويتر في مصر والوطن العربى بعد دقائق فقط من طرحها على صفحات مواقع التواصل، لتحدث ثورة جديدة فى طريقة تقديم الأغنية وهى الفكرة التى نجح من خلالها الهضبة فى الترويج لألبومه.

وخاض عدد كبير من الفنانين، التحدى مع الهضبة عمرو دياب وشاركوه الغناء، منهم رامى صبرى وأحمد جمال ومحمود الليثى ومحمد محسن وأحمد حاتم وأيمن بهجت قمر.

وقال الإعلامى عمرو أديب، أن الفكرة التي طرحها الهضبة عمرو دياب بطرح كوبليه من أغنية محسود، ليتفاعل معها الجمهور، نجحت في خلق حالة فنية جميلة من خلال فكرة ذكية للترويج للألبوم.

وكان الهضبة قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" ، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

وجاءت كلمات الأغنية التي كتبها المستشار تركى آل الشيخ:

محسود على عودك يا جميل

على دقة عود اتمايل ميل

بعد اللي انا دقته .. كله بيجي بوقته

قدامنا طول الليل مواويل ..

انا وانت بميت لمه .. مش محتاجين لمه

لما بشوفك بنسى انا مين

يا جمال قتال .. ده لا شافت عيني ولا جه ع البال

وعلى ده الحال .. وياك علطول .. مرتاح البال ..

العود ملفوف .. جنبك والاقيني عليك ليه ملهوف

متروحش بعيد .. مبسوطة العين .. بحلاوة الشوف

وأغنية "محسود" من كلمات المستشار تركى آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وضمن ألبوم "يا أنا يا لأ".