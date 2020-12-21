حازم سمير لصناع "خيط حرير": "أجدتوا وإجتهدتوا ونجحتوا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حازم سمير، على توجيه رسالة لصناع مسلسل "خيط حرير"، وذلك تزامنًا مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة.

وكتب سمير، عبر حسابه على إنستجرام: "مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة من الرائعة الفنية (خيط حرير).. أحب أبارك لفريق العمل كله من أصغر واحد لأكبر واحد على المتعة الفنية اللي أنا وكتير من الناس استمتعنا بيها طوال الفترة اللي فاتت.. بجد انتوا أجدتوا وإجتهدتوا ونجحتوا تقدمولنا متعة فنية حقيقية، وده مش جديد عليكوا".

وأضاف: "أحب أشكركم إنكوا سمحتولي إني أكون جزء من العمل الراقي ده، بجد أنا فخور وسعيد جدًا..وبشكر الجمهور العظيم على حبهم وتقديرهم للعمل وللمجهود المبذول".

مسلسل" خيط حرير" بطولة: مي عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.