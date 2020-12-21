محمد صبحي عن التمثال: تعبت نفسي عشان أعمل جائزة قيّمة فيها شكل جمالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان محمد صبحي، إن الفن هو تكامل بين الفنانين ليصنعوا إبداعا، مشدّدًا على أنه ليس هناك فضل لفنان على آخر لمجرد أنه ساهم في تقديمه للجمهور.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، "أنا ليّا تلامذة كتير بقوا نجوم ومليش ليّا أي فضل عليهم، دوري اقتصر على اكتشاف إبداعهم فقط، وكنت فخورا وأنا أكرمهم في احتفالية (50 سنة فن)".

وردا على انتقاد البعض لمنحه 120 فنانا كرمهم في الاحتفالية تمثالا لشخصه؛ قال صبحي: "التمثال الممنوح للمكرمين آخر أعمال المصمم جمال السجيني، أهداه لي قبل رحيله رغم أني كنت لازلت في بداية مشواري، وصنعه في إسبانيا".

تابع: "فكرة أن التمثال يحمل صورتي لأني عايز أولاد الفنانين وأقاربهم حينما يشاهدوا التكريم في منازلهم يعلموا جهة هذا التكريم، والناس مبتتريقش ليه على المهرجانات اللي بتدي للفنان حتة بلاستيك مش مكتوب عليها اسمه ولا حيثيات التكريم، أنا تعبت نفسي عشان أعمل جائزة قيّمة لها قيمتها وفيها شكل جمالي".

وحرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، مساء الجمعة، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله 120 فنانا وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

احتفالية "50 سنة فن" ترصد الحالة الفنية التي مرّ بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.