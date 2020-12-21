سيف نبيل يغني للرومانسية في "فدوه أروح آني"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح المغني العراقي الشاب "سيف نبيل" عمله المصور الجديد الذي يحمل عنوان "فدوه أروح آني"عبر كافة المتاجر الرقمية. وحصد العمل في الساعات الأولى على إطلاقه أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب. وتدور قصة العمل المصور الذي أخرجه "حسين شعلان" الأغنية حول فتاة تبحث عن حبيبها، وتعيش قصة حبّ رسمتها في خيالها.

وللمرة الأولى، رقص سيف في العمل المصوّر تحت اشراف الراقص اللبنانيّ "رائد مراد"، في خطوة لاقت اعجاب الجمهور.

يذكر أن "فدوه اروح اني" من كلمات محمد الجبوري، الحان سيف نبيل، توزيع منير جعفر، وماستريغ طيف عادل.

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