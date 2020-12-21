شكرا لقرائتكم خبر عن أماندا كلوتس تسترجع ذكرياتها فى الكريسماس بصورة مع زوجها الراحل نيك كورديرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الممثلة الأمريكية أماندا كلوتس ذكرياتها مع زوجها الراحل نيك كورديرو الذى توفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرا، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، صورة لزوجها بصحبة ابنهما إلفيس خلال احتفالات الكريسماس السابقة.



أماندا كلوتس تنشر صورة لزوجها وابنها

وعلقت الممثلة الأمريكية أماندا كلوتس، على الصورة التى نشرتها قائلة: "إحدى صورى المفضلة لنيك وإلفيس. كان هذا فى عيد الميلاد الماضي. سافرت عائلتى إلى ساوث كارولينا وحظيت بعيد الميلاد بأسلوب هولمارك.. لن أنساه أبدًا".



زوج الفنانة أماندا كلوتس مع ابنها

وسيكون هذا أول عيد ميلاد للفنانة أماندا كلوتس بدون زوجها الراحل نيك كورديرو، الذى توفى بشكل مأساوى من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى يوليو الماضى.

وقبل نحو 10 أيام من احتفالات يوم الميلاد، استعادت النجمة العالمية ذكرياتها فى الاحتفالات الماضية للكريسماس، حيث شاركت الصورة التى احتضن فيها زوجها، طفلهما البالغ من العمر 18 شهرًا "إلفيس".

فى وقت سابق من هذا الشهر، شاركت النجمة كلوتس جمهورها ومعجبيها عبر السوشيال ميديا، صورة لنفسها وهى ترتدى قميص "عش حياتك" وهى تحمل إلفيس بين ذراعيها، معلقة: "لا تدعهم يقتلون نورك، ليس بدون قتال. عش حياتك. بارك الله فيك فى موسم الأعياد هذا. أتمنى لك عاما جديدا آمنا وصحيا أيضًا!".